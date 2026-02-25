Juan Manuel “Cochito” López es un expiloto de automovilismo argentino nacido en Buenos Aires en 1980, conocido por su trayectoria detrás del volante tanto en el país como en competencias internacionales.

López se destacó en categorías nacionales como el Turismo Competición 2000 (TC2000) y el Top Race V6, y también compitió con éxito en campeonatos europeos de Gran Turismo. En España fue campeón en el Spanish GT Championship, y antes de retirarse como piloto profesional construyó una carrera sólida que lo posicionó dentro del ambiente fierrero argentino.

Hijo del histórico Osvaldo “Cocho” López —una leyenda del automovilismo nacional— heredó el apodo familiar y la pasión por las pistas desde muy joven.

Tras dejar la competencia activa, Cochito no se alejó del mundo motor: con el tiempo se consolidó como comentarista y analista de automovilismo, participando en transmisiones vinculadas a la Fórmula 1 y otros certámenes, donde aporta su experiencia y perspectiva de ex piloto.

Fue este perfil, de figura reconocida dentro del deporte motor argentino, el que lo llevó a ser mencionado en algunos rumores mediáticos en torno a Pampita, aunque la modelo negó cualquier vínculo sentimental con él en distintos programas de televisión.

