Franco Colapinto finalizó este domingo en el 15° puesto del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, en una carrera marcada por inconvenientes mecánicos que condicionaron su rendimiento desde las primeras vueltas. El piloto de Alpine había largado 16° y nunca logró acercarse a los puestos de puntuación.

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El argentino perdió varias posiciones en el inicio al reportar por radio una falta de potencia en su monoplaza, lo que lo relegó al último lugar. Con el correr de la competencia logró recuperar terreno gracias a algunos sobrepasos, los ingresos a boxes de otros pilotos y varios abandonos, aunque siempre lejos del top 10.

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Colapinto realizó dos detenciones para cambiar neumáticos y, en el tramo final, superó al francés Esteban Ocon para ubicarse 15°. En las últimas vueltas intentó alcanzar al británico Oliver Bearman, pero cruzó la meta a pocos segundos de su rival.

La victoria quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), que consiguió su segundo triunfo de la temporada. El podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato.

Para Alpine fue un domingo para el olvido, ya que tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly tuvieron una actuación discreta y no pudieron sumar puntos en el Red Bull Ring.

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Fuente: NA

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