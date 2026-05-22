El piloto argentino Franco Colapinto logró hoy una destacada clasificación en el Gran Premio de Canadá, al ubicarse en el 13° puesto para la carrera Sprint, tras reponerse de problemas mecánicos que le impidieron girar en la práctica libre, en el circuito de Montreal.

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La sesión clasificatoria dejó en la primera fila a los Mercedes de George Russell, autor de la pole con un tiempo de 1:12.965, y Andrea Kimi Antonelli, que marcó 1:13.033. Detrás se ubicaron los McLaren de Lando Norris (3°) y Oscar Piastri (4°), seguidos por Ferrari con Lewis Hamilton (5°) y Charles Leclerc (6°), y Red Bull con Max Verstappen (7°) e Isack Hadjar (8°).

En ese contexto, Colapinto completó una actuación positiva si se tiene en cuenta que no había podido sumar rodaje previo por una falla en la unidad de potencia. Sin referencias en pista, el argentino logró meterse en la SQ2 tras marcar el 10° mejor tiempo en la SQ1, y luego finalizó 13° con una vuelta de 1:14.702, quedando a apenas 0.155 del registro de Carlos Sainz, quien cerró el ingreso a la SQ3.

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Por su parte, su compañero en Alpine, Pierre Gasly, largará desde el 19° puesto. El francés se vio perjudicado por una bandera roja sobre el final de la sesión, que le impidió completar un último intento y mejorar su tiempo.

La actividad continuará este sábado, cuando desde las 13:00 se dispute la carrera Sprint a 23 vueltas, que otorgará puntos del 1° al 8° puesto. Más tarde, a las 17:00, se llevará a cabo la clasificación para la carrera principal del domingo, programada para las 17:00.

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Fuente: con información de Infobae