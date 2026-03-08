Un error del equipo. Esa fue la causa de la jornada cuesta arriba que vivió Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia, primera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Ads

Los ingenieros de Alpine cometieron una infracción en el procedimiento de largada. La consecuencia fue una sanción de diez segundos que obligó al piloto argentino a detenerse en el pit lane antes de volver a pista. Desde allí, Colapinto remontó hasta el puesto 14.

"Amigo, lo siento mucho. Fue nuestra culpa", le dijo por radio el ingeniero Stuart Barlow durante la carrera. El piloto calificó la penalización como "una locura" en declaraciones posteriores a la competencia.

Ads

Puede interesarte

A la sanción se le sumaron otros inconvenientes. En la largada, Liam Lawson quedó detenido en la pista. Colapinto lo esquivó a alta velocidad y evitó un choque de consecuencias mayores. Además, Oscar Piastri se había accidentado en la vuelta de calentamiento y no participó de la carrera, lo que le permitió al argentino largar desde el puesto 15 en lugar del 16 original.

Su compañero Pierre Gasly terminó décimo y sumó el primer punto de Alpine en el Campeonato de Constructores 2026.

Ads

George Russell ganó el Gran Premio al frente de la doblete de Mercedes. Kimi Antonelli llegó segundo. La escudería alemana se posiciona como la principal candidata al título tras la primera fecha del año.

La próxima carrera será el Gran Premio de China, en el Circuito Internacional de Shanghái, con formato de fin de semana sprint.

Fuente: TN