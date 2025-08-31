Máxima Zorreguieta, actual Reina de los Países Bajos, aseguró que no conoce al piloto argentino Franco Colapinto en los momentos previos a la carrera en el Gran Premio de Zandvoort de la Fórmula 1.

“No lo conozco”, expresó la Reina Máxima, con una nerviosa sonrisa, cuando fue consultada por Franco Colapinto en los boxes del circuito de Zandvoort por las cámaras de ESPN.

Sin embargo, en otra entrevista para DAZN, Máxima aseguró que no tiene un favoritismo en concreto: “Soy Reina de Holanda, quiero que les vaya muy bien a los dos y sobre todo que no haya accidentes”.

¡Qué placer contar con Máxima de los Países Bajos, la Reina consorte, hablando español en DAZN! 😍👏#DutchDAZNF1 🇳🇱 pic.twitter.com/vu5ijpsnpv — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

Zorreguieta evitó tocar el tema del pilarense por su condición de realeza en el país europeo, además de que los neerlandeses tienen su propio representante en la Fórmula 1, Max Verstappen, quien es el claro favorito del público.

Fuente: Noticias Argentinas