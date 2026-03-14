El piloto argentino Franco Colapinto realizó una sólida clasificación y largará desde el 12° puesto este domingo en el Gran Premio de China de Fórmula 1, que se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái, tras quedar muy cerca de meterse en la última tanda clasificatoria.

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La pole position quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes-AMG Petronas Formula One Team), mientras que el otro piloto de la primera fila será su compañero de equipo, el británico George Russell.

Colapinto tuvo un muy buen inicio en la Q1, en la que avanzó sin mayores inconvenientes gracias a un registro de 1:33,634 que le permitió ubicarse en el 10° puesto.

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En la Q2 el argentino mantuvo un buen ritmo y marcó 1:33,357, aunque no le alcanzó para meterse en la Q3 al quedar a apenas cinco milésimas del corte.

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De todos modos, el piloto de Pilar, que atraviesa su tercera temporada en la Fórmula 1, partirá desde el 12° lugar y buscará aprovechar la oportunidad para sumar sus primeros puntos del año.

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Por su parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, volvió a destacarse en la clasificación y largará la carrera desde el séptimo puesto.

En las primeras posiciones, Antonelli consiguió la pole position con un tiempo de 1:32,064, seguido por Russell a 222 milésimas. La segunda fila estará integrada por los pilotos de Scuderia Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, quienes finalizaron tercero y cuarto respectivamente.

La tercera fila estará conformada por los pilotos de McLaren, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, mientras que el top 10 lo completaron Gasly, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Oliver Bearman (Haas F1 Team).

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Más temprano se disputó la carrera sprint, en la que Russell se quedó con la victoria, mientras que Leclerc y Hamilton completaron el podio.

Los otros pilotos que sumaron puntos en esta prueba, que tiene un tercio de la extensión de una carrera habitual, fueron Norris, Antonelli, Piastri, el neozelandés Liam Lawson (RB Formula One Team) y Bearman.

Colapinto, por su parte, había escalado desde el 16° puesto hasta el 12° tras una gran largada, pero no pudo sostener el ritmo y terminó cruzando la bandera a cuadros en la 14° posición.

Fuente: con información de Noticias Argentinas