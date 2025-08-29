La segunda práctica libre del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort entregó emociones fuertes y una gran noticia para el automovilismo argentino: Franco Colapinto consiguió el noveno puesto con el Alpine, consolidando una de sus mejores actuaciones en lo que va de la temporada. La tanda estuvo lejos de ser tranquila, ya que las condiciones cambiantes del clima, con lluvia intermitente y ráfagas de viento, sumadas a varios incidentes en pista, alteraron los planes de casi todos los equipos.

Ads

El más veloz fue Lando Norris, que con McLaren volvió a mostrar un nivel sólido y lideró la tabla de tiempos, seguido muy de cerca por Fernando Alonso, que quedó apenas a 87 milésimas con el Aston Martin, y por Oscar Piastri, tercero con el otro McLaren a solo 89 milésimas. George Russell se ubicó cuarto con Mercedes, mientras que Max Verstappen, el gran favorito local, finalizó en la quinta posición con Red Bull, sin poder completar una tanda limpia debido a las interrupciones. Detrás se ubicaron Lewis Hamilton con Ferrari, Yuki Tsunoda con el otro Red Bull y Charles Leclerc, también con Ferrari.

En ese contexto, Colapinto logró destacarse pese a las dificultades, cerrando la sesión a poco más de un segundo del mejor tiempo y demostrando una competitividad que ilusiona de cara al fin de semana. Su rendimiento cobró aún más valor teniendo en cuenta los incidentes que condicionaron la práctica, entre ellos un fuerte accidente de Lance Stroll que provocó una de las banderas rojas y dejó al Aston Martin fuera de pista con importantes daños.

Ads

La FP2 en Zandvoort se convirtió así en un ensayo de alto desgaste, con múltiples interrupciones y estrategias alteradas, pero también dejó la confirmación de que McLaren y Aston Martin aparecen firmes en la lucha, mientras que Red Bull y Ferrari deberán ajustar detalles. Para Colapinto, en tanto, el noveno puesto representa un estímulo clave en su proceso de adaptación en la Fórmula 1 y lo posiciona con expectativas renovadas de cara a la clasificación del sábado.

Ads