Recién en diciembre de 2024, Franco Colapinto pudo rendir los exámenes finales que lo convirtieron en egresado del Colegio del Pilar, la localidad donde nació y creció.

Lo llamativo de su presencia no sólo fue la necesidad de completar los estudios en el mejor momento de su carrera deportiva, sino la manera en la cuál lo hizo fiel a su naturalidad y sencillez.

Laura Acosta, ex docente de Colapinto, se animó a contar como fueron esos momentos: “Cuando vino a la escuela, a fines del año pasado, llegó con la humildad de siempre y además tuvo un gesto hermoso. A pesar de que recibió su título en buena ley, porque hizo todo lo que debía, nos regaló un diploma que agradecía nuestra ayuda en su recorrido educativo”, comentó.

Esa frescura y naturalidad que mostró delante de las cámaras y que causó toda una revolución en un ambiente tan estructurado como la Fórmula 1, también la tuvo al momento de visitar su colegio: "Todas estas cosas hablan de quién es Franco, no hay que agregar mucho más. Es un chico que se merece este presente y en la escuela sentimos un gran honor en cada uno de sus pasos”, agregó la docente.

El hecho de cerrar sus estudios en este momento, no es algo simplemente anecdótico sino que muestra sus valores: "Destaco su esfuerzo y su valentía: es un chico que no necesitaba el título por un motivo económico y por eso me parece que tiene doble mérito. Llevó nuestra bandera a un lugar de privilegio porque logró meterse entre los 20 mejores pilotos del mundo, y pese a eso, decidió esforzarse para egresar. Franco viene de una familia trabajadora y sencilla, y ese entorno seguramente lo ayudó a ser como es”.

Pero también se dio tiempo para una anécdota de cuando lo tenía como alumno y que le quedó grabada porque significó una premonición: "en una defensa oral, cuando tenía 14 años, le pregunté cuáles eran sus expectativas y me respondió: ‘Quiero ser piloto de Fórmula Uno’. Lo afirmó con una convicción que me quedé impactada. Me acuerdo que le conté a mi esposo que es fanático del automovilismo y él me dijo que era imposible que llegara. ‘Vos no lo conocés’, le dije. Es difícil de explicar, pero yo sentí que lo iba a lograr; siempre tuvo clarísimo cuál era su norte”, concluyó Acosta.