Este fin de semana -del viernes 7 al domingo 9- el Zonal del Atlántico desembarca por cuarta vez en el año en el autódromo de Mar del Plata, en una jornada decisiva para el campeonato. El Turismo Special de la Costa disputará la segunda fecha de la Copa de Oro en su sexta edición, que además será la séptima cita del calendario regular. En paralelo, se definirán los “dos de último minuto”, instancia que determinará el ingreso al play-off. La actividad incluirá también competencias de las divisionales Monomarca 1100 y Minicross de APSE.

Para esta edición, trece pilotos están inscriptos. Entre los regresos destacados se encuentran Ariel Durán, Omar Losada, Marcos Rafael, Luca Bozzone y Lucas Caram. Durán se ausentó en la carrera de Dolores para concentrarse en el desarrollo de su nueva Chevy, estrenada en septiembre. Losada, por su parte, vuelve tras varias fechas con un vehículo atendido por el Cassiba Racing y motorizado por Ricardo Méndez. Rafael y Bozzone retoman la competencia tras ausencias por motivos personales, mientras que Caram disputará su tercera carrera del año con la Chevy 0 km que armó en su taller marplatense.

Luego de su victoria en Dolores, Ariel Ianni se mantiene en lo más alto del play-off con 21 puntos de ventaja sobre Marcelo Doumic. Darío Rapari ocupa el tercer puesto, a 42 unidades del piloto de Balcarce. La dupla Juan Pablo Villanueva - Lionel Ugalde suma 32 puntos y se ubica a 49 de Ianni. Esta fecha será clave en la lucha por el campeonato, ya que marca el cierre de los “dos de último momento”. Están virtualmente clasificados Villanueva – Ugalde y Julio López, mientras que Francisco Tamagno (13° con 46,5), Martín Calamante (14° con 56,25) y Omar Losada (15° con 45) pelean por ingresar.

Cronograma oficial

Viernes 7

Entrenamientos pagos durante toda la jornada.

Sábado 8

-11:20 entrenamientos matutinos

-15:00 clasificación titulares (dos grupos)

-16:50 clasificación invitados (dos grupos)

Domingo 9

-12:10 final invitados

-15:50 final titulares (14 vueltas)