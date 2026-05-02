El ex piloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico Alex Zanardi murió a los 59 años en Italia, según confirmó su familia en un comunicado difundido hoy, en el que indicaron que falleció en paz, acompañado por sus seres queridos.

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A lo largo de su trayectoria, Zanardi se destacó como piloto profesional y luego como atleta paralímpico, en una carrera marcada por la superación. Tras su paso por la Fórmula 1 -donde compitió para equipos como Lotus, Jordan, Minardi y Williams- logró consolidarse en Estados Unidos con 15 victorias y dos campeonatos consecutivos en la CART en 1997 y 1998, con el equipo Chip Ganassi Racing.

Su carrera dio un giro en 2001, cuando sufrió un grave accidente durante una competencia en el EuroSpeedway Lausitz, en Alemania, que derivó en la amputación de ambas piernas. Luego de sobrevivir a múltiples cirugías, regresó al automovilismo y más tarde inició una destacada etapa en el paraciclismo.

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Como atleta paralímpico, representó a Italia en los Juegos de Londres 2012 y Río 2016, donde obtuvo cuatro medallas de oro y dos de plata en pruebas de handbike, consolidándose como una de las figuras más relevantes del deporte adaptado a nivel mundial.

En 2020, Zanardi protagonizó otro grave accidente mientras participaba en una prueba de handbike, lo que le provocó lesiones craneales severas y un prolongado proceso de rehabilitación.

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Además de su carrera deportiva, desarrolló una intensa labor solidaria a través de la fundación Bimbingamba, dedicada a la rehabilitación de niños amputados. Su historia personal, atravesada por la adversidad y la reinvención, lo convirtió en un símbolo internacional de resiliencia.

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Nacido en Bolonia en 1966, Zanardi dejó una huella tanto en el automovilismo como en el deporte paralímpico, donde su legado trascendió los resultados para instalarse como ejemplo de superación y compromiso social.

Fuente: con información de Infobae