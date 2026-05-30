Los pilotos del Turismo Special de la Costa (TSC) participarán este lunes de una reunión en Mar del Plata con el objetivo de reorganizar la Comisión Directiva, elegir nuevas autoridades y definir acciones para fortalecer el presente de la categoría de cara a la próxima competencia.

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El encuentro se llevará a cabo en la estación de servicio Shell El Peñón Truck, ubicada sobre el kilómetro 3,3 de la Ruta Provincial 88. La convocatoria se realizará a pocas semanas de la carrera programada para el 21 de junio en el autódromo de Mar del Plata.

Entre los principales temas del orden del día se encuentra la elección de un nuevo presidente y la reestructuración de la actual Comisión Directiva. A partir de la conformación de las nuevas autoridades, se buscará establecer un plan de trabajo destinado a revertir la situación que atraviesa actualmente la categoría.

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Desde la organización remarcaron la importancia de la participación de los pilotos, al considerar fundamental que la futura conducción cuente con el respaldo de la mayor cantidad posible de competidores para encarar los desafíos que afronta el TSC.

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