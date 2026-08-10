Un hombre fue aprehendido en la zona de Edison y 12 de Octubre luego de intentar obstaculizar un procedimiento que llevaba adelante la Patrulla Municipal a partir de una denuncia relacionada con la presencia de cuidacoches.

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Según informó la Municipalidad de General Pueyrredon, la intervención comenzó después de que un vecino alertara a través del canal de WhatsApp de la Secretaría de Seguridad sobre un grupo de personas que realizaba esa actividad en el sector.

Mientras el personal efectuaba tareas de identificación, un hombre que no formaba parte inicialmente del procedimiento se acercó e intentó interferir con el operativo. Ante la presencia de efectivos policiales, habría comenzado a insultar y amenazar a los agentes.

Cuando intentaron colocarle las esposas, el individuo ofreció resistencia y llevó una de sus manos hacia la cintura, movimiento que generó la sospecha de que pudiera estar intentando sacar algún elemento. Frente a esa situación, fue reducido.

Durante el posterior palpado preventivo, los policías encontraron entre sus prendas un objeto punzante y un arma blanca, de acuerdo con la información oficial.

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Finalmente, el hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Tercera, donde quedaron a cargo las actuaciones correspondientes.

Desde el Municipio recordaron que el WhatsApp destinado a denuncias, 223 340 6177, funciona durante las 24 horas y permite enviar ubicación, fotografías y videos para facilitar la intervención de los equipos municipales.

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