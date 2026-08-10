Un hombre de 24 años que se encontraba bajo monitoreo electrónico fue aprehendido durante la mañana del domingo luego de que intentara desprenderse de la pulsera de control y escapara tras la llegada de efectivos policiales.

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El procedimiento se inició alrededor de las 8.30, a partir de un alerta del sistema de emergencias 911 que advertía que una pulsera electrónica del Servicio Penitenciario Bonaerense se encontraba fuera de rango. El dispositivo correspondía a un hombre que debía permanecer bajo monitoreo.

Al arribar al domicilio ubicado en inmediaciones de calle 58 entre 42 y 429 bis, los efectivos de la Comisaría Decimotercera observaron al sospechoso, quien llevaba consigo parte del dispositivo. Según informaron fuentes policiales, al ser notificado de que la situación sería comunicada al Servicio Penitenciario, se habría ofuscado, arrojado la pulsera hacia un terreno descampado lindero y escapado por los fondos del inmueble.

Los policías iniciaron una persecución a pie y lograron interceptarlo a unos 50 metros del lugar. Durante el procedimiento secuestraron la pulsera electrónica, que presentaba daños en el sistema de cierre y ya no podía ser colocada correctamente.

La situación fue comunicada a la UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. Ana Caro, quien dispuso iniciar actuaciones por los delitos de daño y evasión, avaló la aprehensión y ordenó la notificación de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal. Además, intervino el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Juzgado de Garantías N° 4, que tenía a su cargo el beneficio por el cual el hombre se encontraba bajo monitoreo electrónico.

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Según la información aportada por el sistema de monitoreo, el aprehendido estaba vinculado a una causa por infracción a la Ley 23.737, tramitada ante ese mismo juzgado. Finalmente, fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia.

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