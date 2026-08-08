Una secuencia de violencia registrada entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado dejó un saldo de cuatro hombres heridos en diferentes puntos de la ciudad, todos derivados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). En un lapso de poco más de siete horas, los profesionales médicos debieron atender dos casos de lesiones por arma blanca y dos por proyectiles de arma de fuego.

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El primer episodio tuvo lugar a las 21:15, cuando un joven de 25 años ingresó al nosocomio con una herida cortante en la espalda tras ser agredido en la zona de San Martín y San Juan, en inmediaciones de la estación ferroautomotora. Fue trasladado de urgencia en un vehículo particular.

Más tarde, hacia las 22:50, se notificó el segundo hecho sobre la avenida Juan B. Justo y Remedios de Escalada. Un hombre de 30 años recibió un disparo en una de sus piernas a escasas cuadras del HIGA, sin brindar mayores detalles a los efectivos sobre la identidad del agresor.

La seguidilla continuó cerca de la 01:50 con el ingreso de un sujeto de 32 años con heridas de arma blanca, atacado en circunstancias que la Policía intenta precisar entre el barrio Los Tilos y la calle Santa Cruz al 8700.

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Finalmente, a las 05:00, un joven de 22 años arribó al centro médico con un impacto de bala, tras ser abordado en Remedios de Escalada y San Lorenzo -a cinco cuadras de la balacera previa-. El afectado adujo haber sido víctima de un intento de robo.

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