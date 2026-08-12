La Justicia dispuso nuevas indagatorias para este miércoles en el marco de la causa que investiga el funcionamiento de una asociación ilícita vinculada con la explotación de casinos online ilegales y el posterior lavado de los fondos obtenidos a través de esas actividades. La investigación, radicada en el Juzgado Federal N°3 a cargo del magistrado Santiago Inchausti y la fiscalía del caso encabezada por Laura Mazaferri.

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Según se informó, las medidas alcanzan, por un lado, a personas que ya se encuentran procesadas en el expediente. En esos casos se dispusieron ampliaciones de las indagatorias para avanzar sobre hechos concretos que podrían constituir maniobras de lavado de activos.

La investigación apunta principalmente a operaciones relacionadas con la adquisición de inmuebles. La hipótesis de la causa es que esos bienes habrían sido utilizados como parte del proceso de blanqueo del dinero obtenido mediante actividades ilícitas.

Además, el juez convocó a indagatoria a otras cinco personas que ya estaban siendo investigadas y sobre las cuales se habían dispuesto medidas cautelares en noviembre del año pasado. Para los investigadores, existirían elementos que permitirían vincularlas con la asociación ilícita y con conductas relacionadas con el lavado de dinero.

Las maniobras bajo análisis estarían relacionadas con el dinero generado, principalmente, a través de la explotación de casinos online que funcionaban sin autorización. A partir de esos fondos, la Justicia busca reconstruir el circuito utilizado para incorporarlos al sistema económico formal.

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Con las nuevas indagatorias, la causa busca avanzar en la identificación de las responsabilidades individuales y determinar el origen y destino de los activos involucrados. Las medidas forman parte de una investigación más amplia sobre el funcionamiento de la estructura y las presuntas operaciones utilizadas para blanquear el dinero obtenido mediante los casinos ilegales.

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