Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda realizó este martes un allanamiento en una vivienda del barrio Punta Mogotes, donde encontró y secuestró un Ford Mondeo híbrido que había sido denunciado como sustraído.

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El procedimiento se llevó adelante en un domicilio de Giacobini al 1500, a partir de una orden del Juzgado de Garantías N° 6, a cargo de la Dra. Lucrecia Bustos. El vehículo fue encontrado sin las chapas patentes colocadas y se estableció que era el rodado buscado en una causa por hurto automotor.

La investigación había comenzado luego de la denuncia de un hombre de 38 años, amigo del propietario del vehículo. Según indicó, el Ford Mondeo había quedado estacionado en la vía pública sobre avenida Avellaneda al 2900 durante la tarde del 20 de julio.

Al regresar aproximadamente a las 12.30 del día siguiente, constató que el automóvil ya no se encontraba en el lugar.

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A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar un domicilio de interés y posteriormente obtuvieron la orden judicial para realizar el allanamiento.

La vivienda estaba vinculada a un hombre de 40 años que no se encontraba presente durante el procedimiento. Ante esta situación, se solicitó a la Justicia una orden de detención en su contra.

La causa quedó bajo la intervención de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODEPA), a cargo del Dr. Layus.

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