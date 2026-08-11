Efectivos del Comando de Patrullas interceptaron a un hombre de 28 años en el barrio General San Martín, cuando circulaba a bordo de un automóvil sobre el que pesaba una orden de secuestro judicial por el delito de hurto.

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El procedimiento se concretó en la intersección de las calles Rafael del Riego y Williams Morris sobre un vehículo Volkswagen Gol Trend de color gris, el cual registraba un pedido de localización activo emitido por la Comisaría Tercera con fecha del 5 de agosto.

La titular de la Fiscalía de Flagrancia, Mariana Baqueiro, ordenó la notificación de la formación de causa por el delito de encubrimiento para el conductor. En el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal, se le otorgó posteriormente la libertad.

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En paralelo, la fiscalía especializada (UFI ODCPA) conducida por el Mariano Layus dispuso la intervención de los peritos sobre la unidad recuperada para completar las diligencias mecánicas de rigor y coordinar la posterior restitución del rodado a su dueño.

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