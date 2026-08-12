Dos hombres de 32 y 31 años fueron aprehendidos por personal de la Comisaría Decimosegunda y del Comando de Patrullas tras ser sorprendidos intentando perpetrar un robo en una vivienda del barrio Jorge Newbery. Tras recibir un alerta al 911, los efectivos desplegaron una persecución por las fincas linderas hasta interceptar y reducir a los sospechosos.

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El fiscal a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, Facundo De la Canale, dispuso la imputación de los implicados bajo el delito de “robo agravado por efracción en grado de tentativa” y ordenó su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.

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La aprehensión final fue el desenlace de una seguidilla de incidentes violentos registrados en el mismo domicilio, ubicado en las inmediaciones de Gascón al 8600, a lo largo del día.

Horas antes, una mujer de 44 denunció al sujeto de 32 -hijo de la propietaria de la finca- por exhibición de arma de fuego, daños y el robo de dinero, un celular y una garrafa. Posteriormente, un hombre de 49 se presentó ante las autoridades para reportar agresiones físicas y amenazas por parte del mismo individuo.

El entramado de violencia escaló cuando el propio hombre de 32 resultó herido en la zona de la cadera tras ser atacado a tiros desde una motocicleta en la vía pública. Luego de ser asistido en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), el paciente decidió retirarse por sus propios medios sin el alta médica correspondiente, dándose intervención a la Fiscalía N°4 en una causa caratulada como “lesiones desistidas”.

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Las actuaciones policiales lograron poner fin a la secuencia delictiva con la captura de los dos involucrados en Falucho al 8500, cuando intentaban huir del inmueble.

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