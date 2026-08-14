En el marco de un operativo de prevención realizado en la Unidad Penal Nº44 de Batán, personal de la Comisaría 8ª llevó adelante una requisa en el salón de usos múltiples del establecimiento penitenciario, donde detectó un envoltorio con 21,4 gramos de cannabis sativa oculto en el interior de una campera.

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Tras comprobarse mediante un test orientativo que el material incautado dio positivo para marihuana, las autoridades notificaron de la formación de una causa por tenencia simple de estupefacientes a un hombre de 40 años que reside en dicho complejo carcelario, quedando las actuaciones bajo la órbita de la UFI de Estupefacientes.

AUTO ROBADO

En el marco de un operativo de prevención y seguridad contra delitos vinculados a automotores y motovehículos, personal del Comando de Patrullas Norte y del GTO de la Comisaría 14ª interceptaron en la zona de Colectora y Río Miraflores a un hombre de 41 años que circulaba a bordo de una motocicleta Zanella ZB 110.

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Al verificar la numeración del motor, los efectivos constataron que el rodado registraba un pedido de secuestro activo desde el 24 de febrero de 2025, solicitado por la Comisaría 6ª en una causa por hurto con intervención de la UFI ODCPA, motivo por el cual el conductor fue aprehendido e imputado por encubrimiento mientras la moto y un teléfono celular quedaron incautados a disposición de la Fiscalía de Flagrancia.

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