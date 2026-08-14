La Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado desplegó en Mar del Plata el Operativo de Control y Saturación, con el objetivo de profundizar las pesquisas sobre la sustracción de automotores en distintas modalidades dentro de la jurisdicción local. El procedimiento contó con la coordinación de la Fiscalía General, la Fiscalía Especializada en Automotores y la Dirección de Investigaciones contra la Propiedad Automotor.

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Durante una inspección en un establecimiento ubicado en la avenida Polonia 1750 y realizada bajo el Régimen Legal para el Desarmado de Automotores, el personal policial incautó dos blocks de motor con pedido de secuestro activo, correspondientes a un Peugeot 207 Compact Active 1.4 sustraído el 6 de agosto y a un Toyota Yaris 2023 robado el 23 de abril. También se secuestró una motocicleta Gilera Smash con numeraciones suprimidas.

En ese contexto, los responsables del comercio intentaron ofrecer USD 100.000 a los efectivos para evitar la clausura, lo que derivó en su inmediata imputación por encubrimiento, supresión de numeración registral y cohecho en grado de tentativa.

Autoridades policiales brindaron detalles del operativo.

Las actuaciones se extendieron además a otros puntos de la ciudad, en las intersecciones de Tetamanti y Génova, y San Lorenzo y Juncal. Allí, las autoridades incautaron seis motores de automóviles con pedido de secuestro activo vinculados a hechos ocurridos entre 2021 y 2024 en distintas jurisdicciones -entre ellas Quilmes, Morón, La Matanza, Florencio Varela, CABA y Villa Luzuriaga-, junto a dos motores de motocicleta robados en 2026 y 2025.

El saldo global del operativo fue de seis imputados y un importante volumen de elementos secuestrados: dos blocks de motor, seis motores de autos, dos de motocicletas, un cuadro de moto, 300 amortiguadores, 300 tapas de motor, 450 pistones, ejes traseros en proceso de recuento, múltiples autopartes, herramientas de corte -como autógenas, masas de hierro y amoladoras- y maquinaria pesada, incluyendo zampis, orugas, retroexcavadoras y balanzas metaleras.

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De acuerdo con las conclusiones preliminares, los elementos hallados en el predio de avenida Polonia provenían de una zona de alta incidencia delictiva en robo automotor, identificada a partir del mapa de calor criminal y ubicada frente a un barrio de emergencia donde ya se habían detectado hallazgos similares. En función de ello, se dispuso consigna policial en los tres inmuebles intervenidos para avanzar con las diligencias y reconstruir el circuito completo de comercialización ilegal.

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