En el marco de las acciones destinadas a combatir el mercado ilegal de vehículos, y luego de los recientes procedimientos realizados en la zona de avenida Polonia, personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado llevó adelante un operativo en el barrio Félix U. Camet que terminó con la aprehensión de un hombre de 54 años y el secuestro de cerca de 200 autopartes con numeración suprimida.

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El procedimiento se desarrolló en un inmueble ubicado en la calle Isla Pájaro al 700, entre 15 y 17, donde los efectivos realizaron una inspección y constataron la acumulación de una importante cantidad de componentes vehiculares.

Entre las piezas encontradas había puertas, capots, paragolpes y portones traseros. De acuerdo con lo informado, los elementos presentaban sus códigos identificatorios eliminados, una situación que dificultaba establecer su procedencia y que podría estar vinculada con maniobras destinadas a ocultar el origen de las autopartes.

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Una vez finalizadas las tareas de rigor, intervino el fiscal Joaquín Morán, titular de la UFIJE ODEPA del Departamento Judicial Mar del Plata, quien avaló el procedimiento y dispuso el secuestro preventivo de las autopartes.

Además, por disposición judicial, se incautó un teléfono celular que podría resultar de interés para el avance de la investigación.

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Finalmente, Morán ordenó notificar al hombre aprehendido de la formación de la causa por una presunta infracción al artículo 289, inciso 3° del Código Penal, que contempla conductas vinculadas con la adulteración, supresión o modificación de numeraciones identificatorias.

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