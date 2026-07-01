Un hombre fue aprehendido este miércoles en Plaza San Martín luego de agredir a efectivos que participaban de un operativo preventivo realizado por personal de la Patrulla Municipal y la Policía.

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Según informó la Municipalidad de General Pueyrredon, el procedimiento se desarrolló durante una recorrida de prevención, cuando los agentes identificaron a tres hombres y una mujer que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el espacio público.

Al momento de solicitar la identificación de los presentes, uno de los hombres reaccionó de manera violenta y comenzó a lanzar golpes de puño contra el personal que intervenía en el operativo.

Ante esa situación, los agentes lograron reducirlo y concretaron su aprehensión, resguardando la integridad tanto del personal actuante como de las personas que se encontraban en el lugar. Posteriormente, se solicitó apoyo policial para efectuar el traslado.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Primera, donde se labraron las actuaciones correspondientes por infracciones relacionadas con la alteración del orden público y el estado de ebriedad en la vía pública.

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Desde la Secretaría de Seguridad recordaron que continúa habilitada las 24 horas la línea de WhatsApp 223 340-6177, destinada a recibir denuncias vecinales con ubicación, fotografías o videos que permitan una rápida intervención de los equipos municipales.

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