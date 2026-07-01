La investigación por la muerte de Oscar Orono dio un giro definitivo. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal resolvió sobreseer a los tres imputados por el delito de homicidio al considerar que el fallecimiento del comerciante no estuvo vinculado con la golpiza que recibió durante un robo, sino con un accidente doméstico ocurrido dos días después.

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De acuerdo con el fallo, los estudios médicos y las pericias incorporadas al expediente permitieron establecer que la lesión fatal fue producto de una caída desde una escalera en la vivienda de la víctima, mientras alimentaba a sus palomas, y no de las agresiones sufridas durante el asalto.

El ataque había ocurrido el 3 de octubre de 2025 en la bicicletería de Orono, ubicada sobre la avenida Luro al 10.000. Según la causa, dos hombres de 29 y 40 años, junto a un adolescente de 17, irrumpieron en el local, golpearon al comerciante y escaparon con tres bicicletas de alta gama.

Tras el hecho, Orono fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permaneció internado con un cuadro estable. Al día siguiente decidió retirarse por voluntad propia y sin el alta médica.

Dos días después del asalto, el comerciante cayó desde una escalera de aproximadamente tres metros en su domicilio y murió horas más tarde. La autopsia concluyó que el deceso fue provocado por una hemorragia subaracnoidea derivada de ese golpe.

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Con esos elementos, los camaristas Adrián Angulo, Juan Pablo Lódola y Marcelo Madina entendieron que no existía un nexo causal entre el robo y la muerte, ya que el accidente constituyó un hecho independiente que determinó el desenlace fatal.

Pese a quedar descartada la acusación por homicidio, la causa penal continuará. En la misma resolución, la Cámara dispuso que uno de los imputados sea enviado a juicio oral por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y con la participación de un menor de edad.

La decisión se apoyó, entre otras pruebas, en el testimonio de un testigo que aseguró haber presenciado la planificación del robo e identificó a uno de los sospechosos, elemento que los jueces consideraron suficiente para sostener la acusación por el asalto.

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