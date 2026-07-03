Personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Octava esclareció una tentativa de robo ocurrida en un comercio de Batán e identificó al hombre acusado de intentar llevarse el dinero del local.

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El hecho ocurrió en la despensa "Mrs. Magoo", ubicada sobre la colectora de la Ruta Provincial 88 y calle 42. Según la investigación, el sospechoso ingresó con la intención de apoderarse del dinero de la caja, pero fue descubierto por el propietario, un joven de 21 años, quien se enfrentó físicamente con él y logró impedir el robo. Tras el forcejeo, el agresor escapó sin concretar el delito.

Posteriormente, la propietaria del comercio, de 39 años, confirmó que el objetivo del hombre era llevarse la recaudación y, junto con el comerciante, instó la acción penal.

A partir de las denuncias y del análisis de las cámaras de seguridad del comercio y de la zona, el GTO llevó adelante distintas tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor y establecer su domicilio.

Finalmente, efectivos policiales lo interceptaron en la vía pública, en calle 35 entre 38 y 40, donde fue correctamente identificado en el marco de la causa.

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La UFI N.º 14, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, dispuso notificar al imputado de la formación de una causa por el delito de robo en grado de tentativa y ordenó que se presente por sus propios medios ante la sede judicial.

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