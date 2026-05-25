Un joven de 22 años fue aprehendido acusado de encubrimiento luego de ser sorprendido dentro de un automóvil que había sido robado horas antes. El hecho ocurrió en la zona de Diagonal Gascón entre Lebensohn y Fortunato de la Plaza, donde vecinos alertaron al 911 sobre dos hombres que intentaban poner en marcha un vehículo estacionado.

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Al llegar al lugar, personal del Comando de Patrullas encontró un automóvil Chery QQ gris sin chapas patentes y detenido en medio de la calle. Cuando los efectivos se identificaron, los ocupantes bajaron del rodado y comenzaron a escapar a pie. Tras una breve persecución, el conductor fue alcanzado y reducido, mientras que el otro sospechoso logró escapar.

Durante las actuaciones se comprobó que el vehículo tenía el sistema de encendido violentado. Poco después, desde la Comisaría 9na informaron que una mujer había denunciado el robo de un Chery QQ con las mismas características, sustraído horas antes en calle Alvear al 4300.

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La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso modificar la carátula inicial y avanzar con una causa por encubrimiento. Además, ordenó el secuestro del automóvil y el traslado del detenido a la Unidad Penal N°44, mientras que el vehículo será restituido a su propietaria.

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