Un importante operativo policial realizado por efectivos de la Comisaría Sexta permitió recuperar tres camionetas Toyota con pedido de secuestro activo y aprehender a dos personas vinculadas a distintos hechos de hurto automotor en Mar del Plata.

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El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Bolivia al 500, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una camioneta recientemente robada en jurisdicción de la Comisaría Séptima y que contaba con rastreo satelital activo.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron una camioneta Toyota Hilux gris sin patente colocada. En ese momento, un hombre descendió del vehículo e intentó escapar hacia el interior de la propiedad, aunque fue reducido tras una breve persecución a pie.

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Ante la situación, el personal policial realizó un ingreso de emergencia al inmueble y logró controlar a los ocupantes. Durante la inspección del predio hallaron tres vehículos con pedido de secuestro activo por causas de hurto automotor denunciadas en distintas dependencias de la ciudad.

Entre los rodados recuperados se encontraba una Toyota SW4 blanca, requerida por la Comisaría Segunda desde el 24 de abril; una Toyota Hilux negra sin dominio, con pedido de secuestro solicitado por la Comisaría Novena desde el 26 de abril; y una Toyota Hilux gris sustraída recientemente en jurisdicción de la Comisaría Séptima. Además, en el lugar se encontraron las patentes originales descartadas.

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Como resultado del operativo fueron aprehendidos un hombre de 34 años y una mujer de 42, mientras que una tercera persona identificada no quedó detenida. También se secuestraron teléfonos celulares y un programador de llaves que sería utilizado para adulterar y encender vehículos robados.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, encabezada por la Dra. Ana Caro, quien dispuso actuaciones por “Hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública” y “Encubrimiento”, además del traslado de los imputados a las unidades penitenciarias correspondientes.

Según trascendió, ambos detenidos poseen antecedentes penales por distintos delitos. La mujer registra causas por tentativa de hurto, usurpación, amenazas y resistencia a la autoridad, entre otras. En tanto, el hombre cuenta con antecedentes vinculados a robos, encubrimiento y tentativa de hurto automotor.