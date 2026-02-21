Un operativo policial en la zona norte de la ciudad terminó con la incautación de tres vehículos que tenían pedido de secuestro activo por distintas causas judiciales.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Jefatura Departamental junto a efectivos de la Comisaría 11ª, en un domicilio ubicado en calle San Salvador al 9900.

En el lugar encontraron una batea marca Pettinari con pedido de secuestro por una causa de robo tramitada en Quilmes, una camioneta Volkswagen Amarok y una Dodge Ram, ambas requeridas por el Departamento Judicial Mercedes.

Durante el operativo fue identificado un hombre de 48 años, quien quedó imputado por encubrimiento. Por disposición de la fiscalía interviniente se secuestraron los vehículos y se le notificó la formación de la causa, aunque no se adoptaron medidas que restrinjan su libertad.

Según se informó, el hombre no registra antecedentes penales.

