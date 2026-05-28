Detuvieron a un cuidacoches que era buscado por la Justicia
El hombre, de 45 años, fue identificado durante un procedimiento policial en la zona sur de la ciudad y tenía una orden vigente por una causa de robo agravado.
Un cuidacoches de 45 años fue aprehendido luego de que efectivos policiales comprobaran que registraba un pedido de captura activo en el marco de una causa por robo agravado.
El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de tres hombres que intentaban abrir vehículos estacionados sobre la avenida de los Trabajadores al 500.
Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Tercera no constató daños ni intentos de apertura en los automóviles de la cuadra. Sin embargo, durante la identificación de las personas señaladas, los efectivos detectaron que uno de los hombres se desempeñaba como cuidacoches en la zona y se mostró reticente a acatar las indicaciones impartidas por el personal policial.
Tras ser reducido e identificado, los agentes verificaron sus antecedentes a través del sistema informático policial y determinaron que sobre él pesaba una orden de captura vigente desde el 13 de septiembre de 2023, requerida por el Tribunal Criminal N° 3 del Departamento Judicial Mar del Plata en una causa caratulada como “Robo Agravado”.
Una vez confirmada la medida judicial, el secretario del Tribunal Criminal N° 3, Paulo Fernández, dispuso la notificación de comparendo para que el imputado se presente este viernes en la primera audiencia prevista en el marco de la causa.
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