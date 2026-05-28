Un cuidacoches de 45 años fue aprehendido luego de que efectivos policiales comprobaran que registraba un pedido de captura activo en el marco de una causa por robo agravado.

Ads

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de tres hombres que intentaban abrir vehículos estacionados sobre la avenida de los Trabajadores al 500.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Tercera no constató daños ni intentos de apertura en los automóviles de la cuadra. Sin embargo, durante la identificación de las personas señaladas, los efectivos detectaron que uno de los hombres se desempeñaba como cuidacoches en la zona y se mostró reticente a acatar las indicaciones impartidas por el personal policial.

Ads

Tras ser reducido e identificado, los agentes verificaron sus antecedentes a través del sistema informático policial y determinaron que sobre él pesaba una orden de captura vigente desde el 13 de septiembre de 2023, requerida por el Tribunal Criminal N° 3 del Departamento Judicial Mar del Plata en una causa caratulada como “Robo Agravado”.

Una vez confirmada la medida judicial, el secretario del Tribunal Criminal N° 3, Paulo Fernández, dispuso la notificación de comparendo para que el imputado se presente este viernes en la primera audiencia prevista en el marco de la causa.

Ads

Puede interesarte