La policía llevó adelante cinco allanamientos en distintos domicilios de la ciudad en el marco de la investigación por el robo de un auto a un chofer de Uber. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron partes del vehículo sustraído y detuvieron a un sospechoso.

Ads

Los operativos se realizaron en viviendas ubicadas en García Lorca al 9900, San Cayetano al 3300 y en la zona de Génova, donde participaron agentes de la comisaría 16ª junto con otros grupos policiales. En tres de los lugares inspeccionados se encontraron elementos que pertenecerían al auto robado, entre ellos una butaca delantera, un críquet y un estéreo marca Sony.

Además, en un terreno cercano a dos de los domicilios allanados los efectivos encontraron siete vehículos completamente quemados. Entre ellos lograron identificar un Volkswagen Gol blanco que tenía pedido de secuestro por robo.

Ads

Durante el operativo también fue detenido un hombre de 29 años que tenía en su poder documentación del vehículo robado y papeles personales de la víctima.

La investigación comenzó a partir de un hecho ocurrido el 28 de febrero en el barrio Parque Hermoso, entre las calles Génova y San Cayetano. Allí, un conductor que trabajaba con la aplicación Uber fue interceptado por cuatro personas que lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron el auto y su teléfono celular.

Ads

La causa continúa para intentar identificar y localizar a los otros sospechosos que habrían participado del robo.