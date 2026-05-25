Un hombre de 29 años fue aprehendido acusado de intentar robar elementos del interior de un vehículo estacionado en la vía pública. El episodio ocurrió cuando un llamado al 911 alertó sobre un hecho delictivo en inmediaciones de Solís y Gianelli.

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Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas entrevistaron a un hombre de 59 años, quien explicó que un sujeto había roto el vidrio trasero de su Toyota Etios blanco y sustraído una cigarrera de cuero color amarillo y marrón.

Con las características aportadas por la víctima, la Policía inició un operativo de búsqueda y logró interceptar al sospechoso a pocas cuadras del lugar. Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus prendas el elemento denunciado como robado.

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La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa y ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán. Según los registros policiales, el detenido no posee antecedentes penales.

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