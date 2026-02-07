En el marco de un operativo policial, se logró la recuperación de un vehículo con pedido de secuestro y la aprehensión de un hombre y una mujer imputados por encubrimiento, en relación a un hecho ocurrido previamente en Balcarce.

El procedimiento se desarrolló durante recorridas preventivas realizadas por personal del Comando de Patrullas. En la intersección de la avenida Luro y la calle 196, los efectivos detectaron un automóvil Volkswagen Gol de tres puertas que, tras ser verificado en el sistema informático, presentaba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Comisaría Comunal de Balcarce.

Ante esta situación, se inició una persecución con señales sonoras y lumínicas. Al llegar a la esquina de 206 y Libertad, el conductor del vehículo detuvo la marcha de manera momentánea y luego intentó retomar la fuga, arrojando el rodado contra el personal policial. En ese contexto, un efectivo efectuó dos disparos disuasivos, sin que se registraran personas heridas ni daños materiales.

La persecución continuó hasta que el automóvil fue abandonado en la zona de las calles 194 y Ayacucho. Allí, un hombre descendió del vehículo y huyó a pie, aunque fue interceptado y aprehendido a unos 50 metros del lugar. Minutos después, y tras la irradiación de la novedad, una mujer también fue detenida por personal de la Prefectura Naval Argentina en inmediaciones de Ayacucho y G. Costa.

Los aprehendidos, un hombre de 31 años y una mujer de 34, ambos de nacionalidad argentina y con domicilio en Balcarce, quedaron imputados por el delito de encubrimiento.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, que dispuso el secuestro del vehículo y de prendas halladas en su interior, la intervención de Policía Científica para la realización de pericias balísticas y levantamiento de rastros, y la posterior restitución del automóvil a su propietaria, una mujer de 27 años.

Además, se ordenó la notificación de la formación de causa y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 y de la imputada a la Unidad Penal N°50