Una conductora de Uber fue víctima de un violento robo mientras realizaba un viaje con pasajeros que resultaron ser delincuentes. El hecho ocurrió en la zona de Tettamanti, donde la mujer fue obligada a conducir bajo amenazas hasta un sector alejado.

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Según relató la víctima, dos hombres abordaron el vehículo como pasajeros. Durante el trayecto, uno de ellos la agarra del cuello con un cuchillo desde el asiento trasero y la llevan secuestrada unas cuadras exigiéndole que continuara manejando hacia una zona descampada.

Al llegar al lugar, los asaltantes le robaron todas sus pertenencias y luego le ordenaron descender del vehículo. Finalmente, escaparon llevándose el auto de la víctima.

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Tras el ataque, la conductora logró caminar hasta la avenida Tetamanti, donde hizo señas a un motociclista que pasaba por el lugar, el hombre la asistió y la trasladó rápidamente a una comisaría cercana, donde realizó la denuncia.

La víctima, identificada como Liliana, quien se desempeña como conductora de la aplicación, se encuentra a la espera de cualquier información sobre el paradero de su auto, un Chevrolet Spin color gris.

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Número de contacto: 2235608733

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