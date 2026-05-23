Un operativo policial realizado en el barrio Las Heras permitió recuperar un automóvil que había sido robado días atrás y terminó con la detención de un joven de 26 años, acusado por el delito de encubrimiento.

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La investigación comenzó tras el robo de un Ford Focus, ocurrido el pasado 19 de mayo en la zona de Bronzini y San Lorenzo. Según se informó, la víctima fue sorprendida por varios delincuentes que le sustrajeron el vehículo.

A partir de distintas tareas de investigación, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Cuarta analizó cámaras de seguridad y realizó relevamientos en la zona para seguir el recorrido del automóvil. Con esos elementos, los investigadores lograron establecer que el vehículo estaba oculto dentro del barrio Las Heras.

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Con intervención de la UFI ODEPA, a cargo del fiscal Joaquín Morán, y autorización judicial, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Benito Lynch al 9200, con apoyo de efectivos de la Comisaría 16ª y del grupo GAD.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró el vehículo que tenía pedido activo de búsqueda y demoró a al implicado. Además, se realizaron pericias sobre el automóvil para avanzar con la investigación.

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Por disposición judicial, el acusado fue notificado por una causa por “Encubrimiento” y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. Mientras tanto, la investigación continúa para intentar identificar a las demás personas involucradas en el robo.

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