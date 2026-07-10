Tres delincuentes vestidos con indumentaria similar a la utilizada por los trabajadores de la empresa de recolección de residuos 9 de Julio protagonizaron un audaz golpe comando en un salón de fiestas de Mar del Plata, del que escaparon con una suma estimada entre cinco y siete millones de pesos.

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El robo ocurrió alrededor de las 18.50 del miércoles en Jano's Los Naranjos, ubicado en el kilómetro 3,3 de la Ruta Provincial 88, mientras el establecimiento era acondicionado para la realización de un cumpleaños de 15. Esa circunstancia hizo que la puerta principal permaneciera abierta, situación que fue aprovechada por los asaltantes para ingresar sin ejercer violencia sobre los accesos.

Según la investigación, al menos uno de los delincuentes estaba armado. Una vez dentro del salón redujeron a la encargada, de 23 años, a cuatro empleadas y a otro trabajador, a quienes obligaron a dirigirse hasta la oficina administrativa.

Allí forzaron a la encargada a abrir la caja fuerte, de donde sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo que, de acuerdo con los primeros datos de la investigación, correspondería a la recaudación de distintos eventos realizados por la empresa. El asalto se desarrolló en pocos minutos y ninguno de los empleados sufrió lesiones.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la precisión con la que actuó la banda. Los delincuentes fueron directamente hacia la caja fuerte y no perdieron tiempo buscando dinero en otros sectores del edificio. Tampoco se llevaron teléfonos celulares, computadoras, equipos electrónicos ni pertenencias del personal, pese a que tenían acceso a ellos.

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Tras concretar el robo, los asaltantes escaparon en dos motocicletas de baja cilindrada, sin efectuar disparos. Los pesquisas también analizan la posible participación de un cuarto cómplice, que habría permanecido en el exterior para facilitar la huida.

La investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Berlingeri y de personal de la Comisaría Undécima, que ya analiza las imágenes de las cámaras de seguridad del salón, de comercios cercanos y del Centro de Operaciones y Monitoreo con el objetivo de reconstruir el recorrido de los delincuentes antes y después del hecho.

Hasta el momento no hay detenidos. La principal hipótesis de los investigadores es que los autores del robo contaban con información precisa sobre el funcionamiento del salón, la ubicación de la caja fuerte y el momento en que se encontraba el dinero en el lugar, por lo que no se descarta que hayan actuado con la colaboración de un entregador.

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