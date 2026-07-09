Un joven de 23 años fue aprehendido en Batán, acusado de intentar robar distintos elementos de una quinta ubicada en la zona de calles 35 y 36.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Octava, que acudió al lugar tras un llamado al 911 alertando sobre un presunto hecho delictivo.

Al llegar, el propietario del predio explicó que el sospechoso había ingresado a un invernáculo y sustraído una motosierra, aunque logró recuperarla por sus propios medios antes de la llegada de los efectivos.

Con las características físicas aportadas por la víctima, los policías desplegaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones y lograron localizar al presunto autor del hecho. Durante la requisa, constataron que llevaba una bolsa con morrones recién cosechados, los cuales también habían sido sustraídos de la quinta.

Tras la aprehensión, tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la formación de una causa por hurto en grado de tentativa, el traslado del imputado a la Unidad Penal N.º 44 y la restitución de los elementos recuperados a su propietario.

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