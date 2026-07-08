Un automóvil robado en Mar del Plata fue recuperado tras un allanamiento de urgencia realizado por personal policial en el barrio Juramento, en el marco de una investigación iniciada horas después del hecho.

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El procedimiento fue llevado adelante por el Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Segunda, luego de que una mujer de 43 años denunciara haber sido asaltada en la zona de Quintana al 2300. Según su testimonio, fue interceptada por cuatro individuos que se desplazaban en motocicletas, quienes la obligaron a entregar su vehículo -un Nissan March- y su teléfono celular.

A partir de las tareas de campo y el relevamiento de información, los investigadores lograron establecer que el rodado se encontraba oculto en una vivienda ubicada en la calle Rondeau al 2500. Con estos datos, intervino la fiscalía a cargo de Joaquín Morán, que autorizó un allanamiento de urgencia ante el riesgo de que el automóvil fuera trasladado o desmantelado.

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Durante el operativo, los efectivos hallaron el vehículo en el patio del inmueble, aunque no había personas en el lugar. Posteriormente, se realizaron pericias por parte de Policía Científica para levantar rastros y avanzar en la identificación de los responsables.

Tras completar las diligencias, la Justicia dispuso la restitución del automóvil a su propietaria y ordenó continuar con la investigación para determinar la participación de los posibles ocupantes del domicilio en el hecho delictivo.

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