Nueve personas fueron aprehendidas este martes en distintos puntos de Mar del Plata en el marco del operativo especial de seguridad desplegado durante los festejos por los octavos de final del Mundial 2026. Los procedimientos se realizaron tras diversos incidentes registrados en el microcentro y la zona costera.

Ads

Puede interesarte

Según informó la Jefatura Departamental de Seguridad General Pueyrredon, el operativo contó con la participación de efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Comisaría Primera, Comisaría Segunda, Subcomisaría Casino, Grupo Táctico Operativo (GTO) y personal afectado a los servicios POLAD y FBA.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en la intersección de San Luis y 9 de Julio, donde un grupo de personas protagonizó disturbios y arrojó elementos contundentes contra un móvil policial del GAD, provocando la rotura de uno de sus ventiletes. Como consecuencia, un hombre de 24 años fue aprehendido.

Además, en distintos sectores del centro marplatense y la costa, otras ocho personas fueron demoradas por generar disturbios en la vía pública, incitar a enfrentamientos, encontrarse en estado de ebriedad o resistirse a ser identificadas por el personal policial, desobedeciendo las órdenes impartidas durante el operativo.

Las intervenciones se concretaron en las zonas de San Martín y La Rioja, avenida Luro entre San Luis y Córdoba, avenida Patricio Peralta Ramos y Las Heras, Mitre y San Martín, Diagonal Alberdi Sur y Corrientes, Diagonal Pueyrredón y Rivadavia, y San Martín y Corrientes.

Ads

En todos los casos tomó intervención el Juzgado Correccional de turno, que dispuso la formación de actuaciones por infracción al Decreto Ley 8031/73 y la posterior libertad de los aprehendidos bajo caución juratoria.

Desde la fuerza indicaron que los operativos especiales continuarán durante los próximos partidos del Mundial con el objetivo de prevenir incidentes, preservar el orden público y garantizar la seguridad durante las celebraciones.

Ads