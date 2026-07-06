Personal de la Comisaría 15ta, junto al Gabinete Técnico Operativo de la dependencia, realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Ringuelet al 6200, en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa.

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El procedimiento fue ordenado por el Juzgado en lo Criminal N° 5 de Morón y permitió localizar y detener al imputado, un hombre de 32 años sobre el que pesaba una orden de detención.

Por disposición del magistrado interviniente, el detenido fue trasladado y alojado en la Unidad Penal N° 44, donde permanecerá a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

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