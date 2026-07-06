Un hombre fue aprehendido durante un operativo preventivo luego de ser detectado circulando en una motocicleta con pedido de secuestro activo por una causa de robo.

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El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) durante la noche del domingo en el barrio Peralta Ramos Oeste. Mientras realizaban recorridas de prevención, los policías observaron a un motociclista que circulaba por la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Jacinto Peralta Ramos en una moto sin patente colocada y con faltantes reglamentarios.

Al intentar identificarlo mediante señales lumínicas y sonoras, el conductor aceleró para evitar el control. Sin embargo, pocos metros después detuvo la marcha y fue interceptado por los efectivos.

Tras verificar la numeración del vehículo, una Bajaj Rouser NS 200, se comprobó que registraba un pedido de secuestro activo desde agosto de 2025 por una causa de robo, requerida por la Comisaría Decimoquinta.

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La Fiscalía de Flagrancia dispuso el secuestro de la motocicleta, la notificación al conductor por el delito de encubrimiento y, posteriormente, su libertad, mientras continúa la investigación.

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