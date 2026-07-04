Un hombre de 40 años fue aprehendido este sábado en Brandsen entre Funes y Guido tras impedir un operativo de poda realizado por personal municipal y desobedecer las indicaciones de la Policía.

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Según informaron fuentes oficiales, empleados municipales se encontraban realizando tareas de poda sobre un árbol ubicado en la vereda de un edificio cuando un vecino comenzó a obstaculizar el trabajo, impidiendo que el operativo continuara.

Ante esta situación, intervino personal de la Comisaría Primera para restablecer el orden. Sin embargo, el hombre mantuvo su actitud y se negó a cumplir las órdenes impartidas por los efectivos, por lo que fue aprehendido.

El imputado fue identificado como Raphael Christian François Marc Pierre Guy Droz, de 40 años y domiciliado en la zona. La causa fue iniciada por infracción al artículo 78 del Decreto Ley 8031/73.

Tomó intervención el Juzgado Correccional N.º 1, a cargo de la Dra. Camadro, que ordenó la formación de las actuaciones contravencionales y dispuso la libertad del hombre bajo caución juratoria.

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