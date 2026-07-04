Una situación de descontrol se vivió anoche en la sucursal de Antares de Córdoba entre Avellaneda y Alvarado, donde un hombre de 43 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Segunda tras protagonizar disturbios y resistirse al accionar policial. Al momento de ser detenido y lanzarle un golpe a una agente, otros clientes lo atacaron y golpearon.

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El hecho se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un individuo que generaba incidentes en el sector de bares. Al arribar, los efectivos entrevistaron a una empleada de la cervecería, quien indicó que el sujeto había ingresado en evidente estado de ebriedad y comenzó a molestar y agredir verbalmente a los clientes.

Cuando el personal policial intentó identificarlo y retirarlo del lugar, el hombre reaccionó de forma violenta e intentó golpear a una de las uniformadas, quien logró esquivar la agresión.

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La situación derivó en la intervención de varias personas presentes, que redujeron al individuo y le propinaron golpes, hasta que los efectivos lograron controlar el episodio y dispersar a los involucrados. Posteriormente, con apoyo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el sujeto fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

El aprehendido presentaba lesiones leves compatibles con la agresión sufrida, las cuales fueron constatadas por el médico policial. Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Fernando De la Canale, que dispuso la formación de una causa por resistencia a la autoridad y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

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