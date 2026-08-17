Un hombre de 28 años fue detenido acusado de ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja y golpearla, sucedió en el barrio El Progreso.

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Personal del Comando de Patrullas llegó al domicilio tras ser alertado por lo ocurrido y aprehendió al acusado.

Según se informó, el hombre entró por la fuerza a la casa de la mujer, de 33 años, y ambos mantuvieron una discusión por problemas de convivencia. En ese contexto, el acusado le habría dado golpes de puño en el rostro y otras partes del cuerpo.

La víctima sufrió lesiones leves y no necesitó recibir asistencia médica.

En el caso intervino la Fiscalía de Flagrancia, que inició actuaciones por lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y violación de domicilio.

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Finalmente, la Justicia ordenó el traslado del acusado a la Unidad Penal N°44.

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