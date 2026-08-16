Un operativo de prevención y control realizado en siete locales bailables de la ciudad terminó con 97 menores identificados y el secuestro de distintas sustancias estupefacientes.

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Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, como parte de los controles vinculados a la nocturnidad y la prevención del delito.

Las inspecciones se llevaron adelante en los locales bailables Only, Non Stop, Destino, Arena, Estadium, Roomie y Museum. Durante los controles, los efectivos identificaron a 97 adolescentes de entre 14 y 17 años, quienes, una vez realizadas las actuaciones correspondientes, fueron entregados a adultos responsables.

Además, durante los procedimientos se encontraron cocaína y marihuana fraccionadas en sectores destinados a los baños, junto con envoltorios que presentaban restos de sustancias. Todo el material fue secuestrado.

Como resultado del operativo, tres personas fueron identificadas y trasladadas y se iniciaron actuaciones por infracciones a la Ley 23.737, vinculada a estupefacientes, y a la Ley 14.050.

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En las actuaciones intervienen la UFIJE de Estupefacientes, a cargo de la fiscal Daniela Ledesma, y el Juzgado de Faltas N.º 4 del Departamento Judicial Mar del Plata.

Según se informó, los controles forman parte de las tareas destinadas a prevenir y detectar la tenencia y comercialización de drogas en ámbitos nocturnos, además de verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

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