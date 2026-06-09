Incidente en Playa Grande: el autor del empujón le pidió disculpas al joven atropellado
El agresor envió un mensaje de WhatsApp a la víctima y la causa, por ahora caratulada como lesiones leves, es investigada por la Justicia.
El agresor envió un mensaje de WhatsApp a la víctima y la causa, por ahora caratulada como lesiones leves, es investigada por la Justicia.
El hecho ocurrió esta madrugada en la intersección de Bolívar y Santa Fe. Al ser aprehendidos, los sujetos enfrentaron a los agentes policiales.
A través de un comunicado, le respondieron al vocero Manuel Adorni y aseguraron que el edificio donde funcionaba un boliche clandestino nunca fue trasferido a la organización.