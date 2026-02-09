El asesinato de Lucas Nahuel Larroque durante la salida de un boliche en Batán volvió a poner sobre la mesa el problema de la violencia en los entornos nocturnos y la actuación de las fuerzas de seguridad. Larroque, de 30 años, fue atacado cuando intentó separar a dos mujeres que se estaban peleando fuera de un local bailable, en un hecho que fue captado por cámaras de teléfonos celulares y difundido en redes.

En una reciente entrevista, el abogado Fernando Burlando trazó un paralelismo entre este episodio y el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en 2020 en Villa Gesell, señalando que no es posible no observar similitudes y que la percepción de impunidad de los agresores afecta la respuesta social ante estos hechos.

El debate también se centró en la presencia de un patrullero durante el ataque, lo que generó cuestionamientos sobre la eficacia de la intervención policial. Burlando reconoció que los hechos a veces se desarrollan con tal rapidez que es difícil actuar, pero sostuvo que la policía está para prevenir y contener estas situaciones.

Además, el letrado apuntó a la falta de controles más estrictos en los espacios nocturnos y remarcó que los organizadores y empresarios de la vida nocturna deben asumir mayores responsabilidades por la seguridad, ya que, según él, son quienes más se benefician económicamente de ese entorno.

Durante la entrevista también se destacó la reacción de testigos que en muchos casos solo grabaron las imágenes del ataque en lugar de intervenir, lo que para algunos refleja una problemática social en torno a la violencia y la responsabilidad colectiva.

