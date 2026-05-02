La Corte cerró una vía clave en el caso Báez Sosa y ratificó las condenas
El máximo tribunal desestimó los planteos de las defensas y dejó firme el rumbo judicial, mientras aún resta una instancia provincial por resolver.
El máximo tribunal desestimó los planteos de las defensas y dejó firme el rumbo judicial, mientras aún resta una instancia provincial por resolver.
El periodista Nelson Castro brindará una charla este sábado en Espacio Clarín, donde abordará temas de la actualidad Argentina, como la educación, seguridad, política, refiriéndose a distintos hechos como el caso de Fernando Báez Sosa, sobre el cual manifestó que "en la marcha había centenares de ca
Al cumplirse un mes del crimen de Fernando Báez Sosa, el Papa le envió un sentido mensaje a la familia del joven haciéndole llegar su “compañía espiritual”. La ceremonia, encabezada por el Obispo de la Diócesis de Mar del Plata, se realizó en el preciso lugar donde el joven fue golpeado brutalmente
La fiscal Verónica Zamboni requirió que los acusados permanezcan en la cárcel por la acusación de homicidio agravado. En tanto, Alejo Milanessi y Juan Guarino dejarían la prisión.
Se realizó un amplio operativo esta madrugada para trasladarlos a la cárcel desde la Comisaría 1ª de Pinamar. Permanecerán aislados de otros presos hasta que se les dicte la prisión preventiva.
El fuego comenzó pasadas las 16 en una zona boscosa situada casi sobre la ruta provincial 11. En el lugar trabajaron varias dotaciones de la zona, un avión hidrante y un helicóptero. Algunas personas debieron ser evacuadas.