El lunes, en el día en que Fernando Báez Sosa habría celebrado su 25º cumpleaños, su madre, Graciela Sosa, le dedicó un mensaje emotivo en redes sociales recordando a su hijo asesinado en Villa Gesell en enero de 2020 por un grupo de rugbiers.

En su publicación, acompañada de una foto de Fernando antes de viajar a la costa con amigos, la mujer escribió: “Un beso hasta el cielo. Feliz cumple amor mío. Hoy cumpliría 25 años… Fernando, mi vida, te extraño”, y lamentó la pérdida al afirmar que todavía tenía muchas cosas que decirle.

Además de la emotiva dedicatoria, Sosa volvió a pedir justicia por su hijo y calificó como “muy triste” lo que le hicieron, afirmando que “nos quitaron lo mejor de nuestra vida”.

El homenaje se da en un contexto en el que sigue activa la discusión judicial en torno a recursos presentados por la defensa de uno de los condenados, mientras que los principales imputados ya recibieron penas que van desde prisión perpetua hasta 15 años por su participación en el crimen de Báez Sosa.

