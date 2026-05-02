La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un nuevo paso en el caso por el asesinato de Fernando Báez Sosa al rechazar los recursos presentados por las defensas de los jóvenes condenados, lo que implica un fuerte respaldo a las sentencias dictadas en instancias anteriores.

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El tribunal consideró inadmisibles los planteos de nulidad y revisión extraordinaria, en parte porque no se dirigían contra una sentencia definitiva o no cumplían con los requisitos formales exigidos. Con esta decisión, las condenas, incluidas varias penas de prisión perpetua, continúan vigentes.

El crimen, ocurrido en enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell, había derivado en uno de los procesos judiciales más impactantes de los últimos años en Argentina, con amplia repercusión social y mediática.

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Aunque la resolución de la Corte nacional representa un golpe definitivo para la estrategia de las defensas, el expediente todavía no está completamente cerrado: queda pendiente una definición de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, último escalón en la vía judicial local.

Desde la querella, el abogado Fernando Burlando valoró la decisión del máximo tribunal y sostuvo que el fallo reafirma el camino de justicia para la familia de la víctima, tras años de proceso judicial.

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Con este escenario, el caso entra en su tramo final, con las condenas consolidadas y a la espera de una última resolución que podría cerrar definitivamente uno de los expedientes más emblemáticos del país.

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