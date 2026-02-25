La defensa de Lucas Pertossi presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar la nulidad de la condena a 15 años de prisión por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en 2020 en Villa Gesell. El planteo fue impulsado por su defensor ante Casación, Ignacio Nolfi, quien sostuvo que durante el proceso no se garantizó plenamente el derecho de defensa de su representado.

En el escrito, la defensa afirmó que Pertossi atravesó una “indefensión manifiesta” bajo la representación de su anterior abogado, Hugo Tomei, al no contar con una estrategia diferenciada que contemplara su rol específico en el hecho. Según Nolfi, los tribunales debieron asegurar una “asistencia técnica efectiva y autónoma”, ya que la defensa común con los imputados condenados a prisión perpetua habría impedido distinguir su situación particular.

Asimismo, se sostiene que, por recomendación de su anterior letrado, Pertossi no pudo brindar una “versión fiel y completa” de los hechos, lo que -según la presentación- limitó su derecho a defensa. También se cuestiona la valoración probatoria, al señalar que no se halló ADN ni sangre de la víctima en su ropa o en sus manos, ni se acreditó contacto físico con Báez Sosa antes, durante o después del ataque.

Para la nueva defensa, la intervención de Pertossi fue “secundaria y periférica”, circunscripta a filmar la situación y a protagonizar un “altercado menor con un tercero ajeno a la víctima”. Además, se indica que registros fílmicos lo ubicarían fuera del lugar antes de que concluyera la agresión, lo que configuraría una “desvinculación temporal y espacial” respecto del hecho.

El recurso enumera siete fundamentos técnicos para pedir la nulidad del fallo: defecto grave de razonamiento en la construcción del dolo, elaboración de una versión fáctica divergente de las pruebas, incoherencias lógicas en la sentencia, irregularidades en etapas iniciales del proceso, afectación de los principios de imparcialidad y congruencia, imprecisión en la determinación de la conducta atribuida y discrepancias entre la acusación y la condena.

Fuente: con información de DIB