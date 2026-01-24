Una pareja de turistas, una mujer de 22 años y un hombre de 21, fue detenida esta madrugada en un boliche de la zona sur de Mar del Plata, tras ser señalados como los autores de una serie de robo de celulares. En su poder se secuestraron 14 dispositivos.

Personal policial de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) se hizo presente en el complejo Mute, a partir de la denuncia de una joven de 18. La víctima informó que su iPhone estaba siendo rastreado mediante el dispositivo de una amiga, lo que permitió a los efectivos dirigirse hasta uno de los baños químicos del predio, donde localizaron el equipo.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron a una mujer que salía del baño con una cartera roja que contenía cuatro teléfonos celulares, entre ellos el de la denunciante. De manera simultánea, advirtieron la presencia de un hombre a pocos metros, quien se mostraba nervioso. Al solicitarle que exhibiera sus pertenencias, extrajo de un morral negro diez teléfonos celulares.

Los imputados fueron identificados y se comprobó que la mujer estaba domiciliada en San Miguel de Tucumán y el hombre, en Guernica (provincia de Buenos Aires).

La Fiscalía de Flagrancia dispuso que se notifique a la pareja por el delito de “hurtos reiterados” y que ambos sean trasladados a la unidad penal correspondiente. Posteriormente, varias personas se presentaron en la comisaría y reconocieron como propios algunos de los teléfonos celulares secuestrados durante el procedimiento. Y se ordenó el secuestro de los que aún no fueron reclamados por sus propietarios.

